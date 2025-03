Getuigen in shock na schietpartij Oosterhout: 'Ik hoorde pang, pang, pang'

In Oosterhout is de schrik voelbaar na de dodelijke schietpartij van vrijdagmiddag. Op de Loevensteinlaan in een woonwijk werd geschoten, waarbij uiteindelijk twee mannen om het leven kwamen. Bewoners die het meemaakten zijn aangeslagen. "Ik kan nog niet echt beseffen wat er is gebeurd," zegt een vrouw die op straat stond toen het gebeurde. "Het was ook zo onwerkelijk. Dit zie je alleen maar op tv."

De vrouw hoorde meerdere knallen toen ze in de straat stond. "Ik was hier halverwege de straat en toen hoorde ik pang, pang, pang. En er stond een auto hier voor de deur, stond schuin geparkeerd. Zij stapt uit, ze rent naar die auto en ze begint te gillen: bel 112, er is geschoten, er is geschoten." Uit angst rende ze naar binnen. "Ik dacht: nou, voordat ik een kogel ergens langs me heen krijg." Later kwam ze terug naar buiten: "Toen heb ik wel alles gezien en ook degenen die erin lagen."

Een andere bewoner werd wakker van de helikopter boven de wijk. "Ik lag te slapen en ik werd wakker van de helikopter. En toen wist ik nog niet eens zo goed wat er aan de hand was. Totdat ik buiten kwam en zag dat er heel veel mensen op de been waren." Hij noemt het beangstigend. "Er gebeurt wel eens wat, maar dit was eng en dichtbij. Dit is al een wijkje wat niet heel best is. En dit maakt het er niet beter op. Zeker niet."

Politie: hulzen op straat, auto met slachtoffers

De politie gaat er nu vanuit dat er niet op twee locaties, maar op een locatie is geschoten. "We troffen een plek aan verder op de straat waar heel veel hulzen lagen," aldus politiewoordvoerder Eric Passchier over de Loevensteinlaan. "Het bleek dat er verschillende auto's waren weggereden." In een van de auto's zaten twee zwaargewonde mannen. "Een van die mannen is daar overleden, de ander is naar het ziekenhuis gebracht."

In de Sint Antoniushof, iets verderop, trof de politie later een zwaargewonde man aan in een auto. Hij overleed ook nadat reanimatie niet meer baatte. De politie dacht dat daar ook was geschoten. Naar het nu lijkt, is op die locatie niet geschoten, maar heeft die gewonde persoon zich naar die straat verplaatst en kwam daar te overlijden door eerder opgelopen verwondingen.

"Op de achtergrond is een groot rechercheteam bezig met het onderzoek", aldus de woordvoerder. De politie roept mensen met klem op om zich te melden. "Wat we hopen natuurlijk is dat er mensen hier in de straat zijn, of in de wijk, die ons meer kunnen vertellen: wie hier allemaal geweest zijn, wie hier weggevlucht zijn, wat er gebeurd is. Zoals zoveel mogelijk informatie, al dan niet anoniem, met ons delen."

Hart van Nederland/ANP