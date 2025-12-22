Vermoedelijke schutter (24) driedubbele moord Oosterhout blijft zwijgen

De 24-jarige Sman O., een van de hoofdverdachten van de driedubbele moord in het Brabantse Oosterhout, blijft zwijgen. De man weigert vooralsnog een verklaring af te leggen. Dat blijkt maandag tijdens de tweede inleidende zitting in de zaak.

Op 28 maart zou O. op klaarlichte dag twee mannen van 32 en een van 25 hebben doodgeschoten in Oosterhout. O. was de enige van de drie verdachten die in de extra beveiligde rechtszaal bij Schiphol verscheen. Zijn medeverdachten zijn Zweedse Tobias J. (29) en Veronika K. (28). Het drietal werd in juni gearresteerd.

In Oosterhout was de schrik voelbaar na de dodelijke schietpartij, zo is te zien in onderstaande video:

1:54 Getuigen in shock na schietpartij Oosterhout: "Dit zie je alleen op tv"

De advocaat van O. verzocht om het voorarrest van zijn cliënt op te heffen, maar zonder succes. Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen stevig genoeg om hem langer vast te houden. Zo zijn DNA-sporen van O. in de vluchtauto aangetroffen.

Twee schietpartijen

Op 28 maart vonden er twee schietpartijen vlak na elkaar plaats. Bij het eerste incident werd op de Loevesteinlaan een auto klemgereden door de verdachten. Een van de verdachten - volgens justitie O. - zou zijn uitgestapt en de bestuurder van de klemgereden auto hebben beschoten. J. zou achter het stuur hebben gezeten.

De daders gingen er vervolgens vandoor, maar kort daarna keerden ze terug om in de Sint Antoniusstraat op de inzittenden van een andere auto te schieten. Twee slachtoffers overleden kort na het geweld, het derde bezweek enkele weken later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Veronika K. zou een faciliterende rol in het geheel hebben gespeeld. Zo zou zij de andere verdachten van vliegveld Zaventem in België hebben opgehaald en spullen hebben geregeld die bij de moorden zijn gebruikt.

Geweldsopdracht

Over het motief voor de moorden is nog steeds weinig tot niets bekend. Europol noemde het dodelijke geweld in Oosterhout mogelijk een voorbeeld van het verschijnsel 'violence-as-a-service', waarbij jonge mensen door criminelen worden gerekruteerd om geweldsopdrachten uit te voeren.

Het duurt nog geruime tijd voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld. Het onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie nog in volle gang. Justitie heeft in de Verenigde Staten een verzoek uitstaan om aan informatie van Snapchat te komen. De verdachten zouden veel via dat medium hebben gecommuniceerd. Het zal zeker tot volgend jaar juli duren voordat justitie het einddossier kan aanleveren. De volgende inleidende zitting is op 4 maart.