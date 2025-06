Drie verdachten opgepakt voor dodelijk schietincident Oosterhout

Drie verdachten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt voor een dodelijk schietincident in Oosterhout. Op verschillende plekken in de Noord-Brabantse plaats werd op 28 maart geschoten en daarbij kwamen drie mannen om het leven.

In Oosterhout was de schrik voelbaar na de dodelijke schietpartij, zo is te zien in bovenstaande video.

De verdachten zijn alle drie Zweeds. Het gaat om een 24-jarige man en een 28-jarige vrouw die in Zweden zijn aangehouden en een 28-jarige man die in Duitsland werd gearresteerd. Zij zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het is niet bekend wanneer zij aan Nederland worden uitgeleverd. De arrestaties volgden uit een samenwerking tussen de Zweedse, Duitse en Nederlandse politie.

Drie slachtoffers

Twee mannen die bij de schietpartij aan de Loevensteinlaan in de Brabantse plaats om het leven kwamen, zijn een Turkse en een Marokkaanse Nederlander die volgens berichten vrienden van elkaar zouden zijn. Dat zei Habib Karatas, voorzitter van de Turkse Ahmet Yesevi-moskee in Oosterhout, eerder tegen Hart van Nederland.

Het derde slachtoffer van de schietpartij eind maart in Oosterhout is een maand later overleden. Het gaat om een 25-jarige man uit de Brabantse plaats, die zwaargewond in het ziekenhuis lag.

Hart van Nederland/ANP