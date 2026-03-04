Volg Hart van Nederland
Verdachte van drie moorden in Oosterhout tegen rechter: 'Ben onschuldig'

Rechtszaak

Vandaag, 17:20

Één van de drie verdachten van de drievoudige moord in het Brabantse Oosterhout heeft woensdag verklaard omschuldig te zijn. Tobias J. heeft in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol zijn verklaring afgelegd voor de rechter.

Vorig jaar 28 maart werden drie mannen kort na elkaar neergeschoten in Oosterhout. Twee van de drie mannen overleden ter plekke. De derde man is later in het ziekenhuis overleden. In juni 2025 werden er drie verdachten opgepakt door de politie.

Zie deze video om reactie van buurtbewoners, de politie en de burgemeester over het incident te horen:

Meer bekend geworden over fatale schietpartij Oosterhout
2:17

Meer bekend geworden over fatale schietpartij Oosterhout

"Ben onschuldig"

Woensdag liet verdachte Tobias J. het bij een korte verklaring. In zijn verklaring zei hij tegen de rechter onschuldig te zijn. "De aantijgingen zijn heel ernstig. Ik ga nooit iets zeggen over iemand anders, alleen over mezelf. Ik heb nog nooit op een mens geschoten. Ik heb nooit in een auto gezeten waar vanuit iemand beschoten is. Ik ben onschuldig." Op veel vragen van de rechter beriep de verdachte op zijn zwijgrecht.

Tobias J. wilde een opheffing van zijn voorarrest, maar daar ging de rechter niet in mee. Ook de andere twee verdachten blijven vastzitten. De politie en justitie zijn nog bezig met het onderzoek en verwachten dit eind juli af te ronden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

