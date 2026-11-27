Marco Borsato krijgt 202.744,03 euro vergoed voor de kosten die hij heeft gemaakt in zijn strafzaak. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vrijdag bepaald. De zanger, die vorig jaar december werd vrijgesproken van ontucht met een minderjarige, had om een vergoeding van ruim 431.000 euro gevraagd.

Het overgrote deel van dat bedrag bestond uit advocaatkosten. Borsato liet zich in zijn strafzaak bijstaan door Geert-Jan en Carry Knoops. De rechtbank noemt de gemaakte advocaatkosten "in het oog springend bovenmatig" en heeft mede daarom het bedrag naar beneden bijgesteld. Volgens de rechtbank staan de ruim 825 uur die advocaten in rekening brachten "niet in verhouding tot de aard, omvang en complexiteit van de strafzaak".

Ook zijn er volgens de rechtbank advocaatkosten in rekening gebracht die "niet direct in verband staan met de strafzaak waarin Borsato is vrijgesproken". Zo hielden de advocaten zich onder meer bezig met een tegenaangifte, een onderzoek door War Child en het onderzoek naar verdenkingen bij The Voice of Holland. In totaal krijgt Borsato 195.690 euro van de ruim 399.000 euro aan gemaakte advocaatkosten vergoed.

Kosten beveiliging en handschriftonderzoek

Daarnaast vroeg de zanger onder meer een vergoeding voor de kosten die hij maakte voor het inschakelen van deskundigen en het inhuren van beveiliging. Van de ruim 34.000 euro die hij uitgaf aan deskundigen krijgt Borsato alleen de ruim 7.000 euro vergoed die hij besteedde aan een handschriftonderzoek naar het dagboek van de aangeefster. De beveiligingskosten komen volgens de rechtbank "op grond van de wet niet voor vergoeding in aanmerking".

Borsato zei tijdens een eerdere zitting dat de hoge kosten die hij gedurende 5,5 jaar maakte onvermijdelijk waren om zich goed te kunnen verdedigen. "Maar wat het oordeel van de rechtbank ook is, ik leg me erbij neer", aldus de zanger. Borsato was vrijdag niet bij de uitspraak aanwezig.

Na een vrijspraak is het gebruikelijk dat een verzoek wordt ingediend om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. Dergelijke verzoeken worden vaak schriftelijk afgehandeld en krijgen zelden zoveel publiciteit als in het geval van Borsato.