Maakt Marco Borsato volgend jaar zijn comeback in Alkmaar? Die kans lijkt steeds groter. Omwonenden van het AFAS Stadion hebben een brief ontvangen waarin staat dat er plannen zijn voor meerdere concerten in de zomer van 2027. Volgens ingewijden zou dat mogelijk samenhangen met de terugkeer van Borsato.

In de brief staat dat AZ van plan is om in de zomer van 2027 meerdere concerten te organiseren in het stadion. "Als omwonende bent u een belangrijke gesprekspartner bij de voorbereiding hiervan."

Mocht Borsato inderdaad zijn comeback maken in Alkmaar, dan lijken de buurtbewoners daar in ieder geval weinig moeite mee te hebben. "Prima, hij is vrijgesproken", reageert een buurtbewoner tegenover Hart van Nederland.

Een ander kan zich daar ook in vinden: "Hij krijgt een nieuwe kans, en hij komt ook uit Alkmaar." Zelf is hij alleen niet van plan om een kaartje te kopen. "Niet mijn muziek. Eén nummer is leuk, maar daarna ben ik het wel weer zat."

Nog niet officieel

Of Borsato daadwerkelijk in het AFAS Stadion gaat optreden, is nog niet bevestigd. Zijn management laat weten serieus naar verschillende locaties en periodes te kijken, maar dat er nog niets concreet vastligt.