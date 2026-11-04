Marco Borsato denkt aan comeback en is weer begonnen met zanglessen

Marco Borsato denkt voorzichtig na over een terugkeer op het podium, mogelijk met soloconcerten. De zanger vertelt voor de zitting over zijn advocatenkosten dat hij weer is begonnen met zanglessen. Borsato kijkt naar mogelijkheden om volgend jaar zijn muziekcarrière nieuw leven in te blazen.

"Ik wil door met mijn leven", zegt Borsato. "Ik wil door met waar ik goed in ben en mijn vak uitoefenen." De zanger zegt zich anders te voelen sinds zijn vrijspraak in december 2025.

Mogelijk weer soloconcerten

"Ik ben weer begonnen met zanglessen", vertelt Borsato. Ook is hij zich aan het oriënteren op volgend jaar. "Heel voorzichtig ben ik aan het kijken wat en hoe en waar."

Op de vraag of hij weer soloconcerten wil geven, laat Borsato weten dat hij het liefst zijn eigen muziek wil uitvoeren. "Als ik iets doe, wil ik zelf iets doen." De zanger zegt dat hij zes jaar lang zijn werk niet heeft kunnen doen.

Tonnen aan advocatenkosten

Borsato verscheen woensdag bij de rechtbank in Utrecht omdat hij tonnen aan advocatenkosten wil terugkrijgen van de Nederlandse Staat. Die kosten maakte hij tijdens de jarenlange zedenzaak waarin hij werd verdacht van ontucht met een minderjarige. De rechtbank sprak hem in december 2025 vrij wegens onvoldoende bewijs.

Ruim 431.000 euro terug

Borsato wil ruim 431.000 euro aan kosten voor zijn strafzaak terugkrijgen van de staat. Het grootste deel, zo'n 389.000 euro, ging naar zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops. Ook maakte hij kosten voor deskundigen en beveiliging. Na vrijspraak is het gebruikelijk dat verdachten gemaakte kosten proberen terug te vorderen.