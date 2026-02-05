OM seponeert aangifte Marco Borsato na zedenzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland heeft de aangifte van Marco Borsato geseponeerd. Dat betekent dat de zaak niet verder wordt vervolgd. De zanger had zelf aangifte gedaan van smaad en laster en van het doen van valse aangifte.

Borsato werd door een vrouw beschuldigd van ontucht toen zij nog minderjarig was. Daarop beschuldigde de zanger de vrouw en haar moeder van het doen van valse aangifte, smaad en laster. Borsato werd begin december vrijgesproken in de zedenzaak tegen hem wegens gebrek aan bewijs.

Mediaverslaggever Jordi Versteegden vertelde eerder bij Nieuws van de Dag over geruchten dat Marco Borsato een comeback gaat maken:

9:22 Dromen toch géén bedrog: is de comeback van Marco Borsato in zicht?

Besluit na verzoek van Borsato

Volgens het OM heeft de 59-jarige zanger begin februari laten weten dat hij de vervolging niet wilde doorzetten. Op basis daarvan is besloten de zaak te seponeren. Het OM doet in zo'n geval geen verdere uitspraak over schuld of onschuld.

De officier van justitie kwam ook tot de conclusie dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is tegen de moeder. Ook schrijft het OM dat het dossier geen kansrijke aanknopingspunten biedt voor nader onderzoek. Wat betreft de dochter stelt het OM dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een verdenking van een strafbaar feit.

Achtergrond van de zaak

De aangifte van Borsato kwam voort uit een langdurige en beladen periode rond de zedenzaak waarin zijn naam werd genoemd. Die zaak trok veel publieke aandacht en had grote gevolgen voor zijn privéleven en carrière.