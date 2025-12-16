Openbaar Ministerie niet in hoger beroep na vrijspraak Marco Borsato

Het Openbaar Ministerie stelt geen hoger beroep in tegen de vrijspraak van zanger Marco Borsato op donderdag 4 december. Borsato werd beschuldigd van ontucht met een minderjarig meisje. De zaak sleept al jaren maar lijkt nu definitief klaar te zijn.

Het OM verwacht dat de kans op een veroordeling in hoger beroep 'zeer klein' is, en zegt dat de mogelijkheden om steunbewijs te verzamelen in de zaak tegen de zanger 'al uitputtend zijn benut'.

Volgens de rechtbank in Utrecht is niet bewezen dat de zanger het minderjarige meisje tussen september 2014 en januari 2015 heeft betast. Eerder eiste het OM nog vijf maanden gevangenisstraf tegen Borsato, maar de rechtbank sprak hem vrij wegens onvoldoende bewijs.

Verschillend oordeel

Hoewel het Openbaar Ministerie afziet van hoger beroep, wijkt het op twee belangrijke punten af van het oordeel van de rechtbank.

Allereerst gaat het om de verklaring van het minderjarige meisje. Volgens het OM is die verklaring nog altijd volledig betrouwbaar. De rechtbank koos voor een voorzichtige formulering en stelde slechts dat de aangifte 'niet onbetrouwbaar' is.

Daarnaast verschillen het OM en de rechtbank van mening over de kracht van het bewijs. De rechtbank oordeelde dat de afzonderlijke bewijsstukken zoals getuigenverklaringen, WhatsApp-berichten, geluidsopnames en dagboeknotities, los van elkaar onvoldoende steun bieden. Het OM keek juist naar de samenhang van de stukken en concludeerde dat er wél voldoende bewijs lag.

In de steek gelaten

De advocaat van het minderjarige meisje, Peter Plasman, noemt de vrijspraak van Borsato 'een teleurstellende uitspraak voor mijn cliënte'. Zeker omdat het OM haar verklaringen overtuigend vindt. "Dat maakt het sneu dat zij halverwege in de steek wordt gelaten. Justitie heeft het traject ingezet en haakt nu af," laat Plasman weten aan het ANP.

Streep onder de zaak

De advocaten van Marco Borsato, Geert-Jan Knoops en Carry Knoops hebben nog geen contact gehad met de zanger over dit nieuws. Aan het ANP melden ze wel alvast dat het "goed voor iedereen" is dat het OM besloten heeft niet meer in hoger beroep te gaan.

Advocaat Geert-Jan Knoops laat weten dat het "voor zowel Borsato als voor aangeefster en haar familie goed is dat er nu een streep wordt gezet onder deze zaak." Borsato's advocaten hebben nog niet met hem besproken of hij zijn zaak tegen het minderjarige meisje en haar moeder -voormalig voorzitter van zijn fanclub- wil doorzetten. De zanger beschuldigde hen in 2021 na hun aangifte van smaad en laster.