Geen optredens van Marco Borsato in 2026, aldus management

BN'ers

Vandaag, 14:07

Pech voor de fans van Marco Borsato die hadden gehoopt volgend jaar weer naar een concert van de vrijgesproken artiest te kunnen gaan: dat gaat niet gebeuren. Het ANP heeft dat te horen gekregen van zijn management.

Het persbureau kreeg dat antwoord na contact opgenomen te hebben over de uitnodiging van André Rieu aan het adres van de popzanger. Hij had hem uitgenodigd om mee te doen aan zijn zomershows op het Vrijthof in Maastricht. Maar: "Marco treedt het komende jaar niet op", laat zijn management desgevraagd weten.

In Shownieuws is de zaak-Borsato meermaals uitvoerig besproken:

Lukt het ooit nog?

Borsato werd door een vrouw beschuldigd van ontucht toen zij nog minderjarig was, maar de rechter sprak hem afgelopen week vrij wegens onvoldoende bewijs. Het is nog mogelijk dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.

Tijdens de rechtszaak zei Borsato wel dat hij niet wist of hij ooit nog zou kunnen optreden. De zanger zei dat hij sinds 2019 "geen microfoon meer heeft aangeraakt". "Het lukt me ook niet. De zin en de lust om te zingen is er niet meer. Ik weet niet of ik ooit nog in staat ben om mijn vak uit te oefenen, zelfs als de rechtbank mij zal vrijspreken."

Vlak na de uitspraak van de rechter zei de zanger ook al min of meer hetzelfde, namelijk dat het nog veel te vroeg was om na te denken over een mogelijke terugkeer naar het podium.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

