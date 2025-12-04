Advocaat Borsato na vrijspraak: 'Vijf jaar van zijn leven gekost'

De advocaten in de veelbesproken zaak rond Marco Borsato hebben na afloop gereageerd op de vrijspraak van de zanger. Geert-Jan Knoops, de advocaat van Borsato, noemt de uitspraak "de enige juiste uitkomst". Peter Plasman, die de vrouw bijstaat die Borsato beschuldigde, is juist overtuigd dat het proces nog niet voorbij is.

Marco Borsato stond terecht voor ontucht met de vrouw toen zij nog minderjarig was. Ze beschuldigde hem van het betasten van haar bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Het Openbaar Ministerie eiste vijf maanden cel, maar volgens de rechter is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

Knoops noemt de uitspraak van de rechter zeer goed onderbouwd. Het zou hem dan ook verbazen als het OM in hoger beroep gaat. "Het heeft hem vijf jaar van zijn leven gekost, en het zal nog jaren duren voordat hij hier overheen is." De advocaat benadrukt dat de samenleving terughoudender moet zijn met het veroordelen van publieke figuren, zolang de feiten nog niet vaststaan. "De rechtbank heeft alles van tafel geveegd wat het OM heeft aangevoerd. Deze uitspraak leert dat we eerst moeten afwachten voordat we iemand volledig cancelen."

Geen steunbewijs

Volgens Plasman is de zaak nog niet voorbij. Hij verwacht dat het OM in hoger beroep gaat. De advocaat vindt het discutabel dat de rechter concludeerde dat er geen steunbewijs is, zoals het dagboek van de vrouw. Plasman heeft haar geïnformeerd over de uitspraak, maar wilde niet zeggen hoe het op dit moment met haar gaat.

In onderstaande video zie je de volledige reactie van Plasman na afloop van de rechtszaak:

1:47 Advocaat Plasman over vrijspraak Borsato: 'Het proces is nog niet klaar'

Het Openbaar Ministerie laat weten nog niet te weten of het in hoger beroep gaat. "De rechtbank vindt de verklaring van het slachtoffer niet onbetrouwbaar, maar ziet onvoldoende steunbewijs om de verdachte te veroordelen", aldus een woordvoerder. "We respecteren de uitspraak en zullen deze bestuderen." Het OM heeft twee weken de tijd om in beroep te gaan.

Smaadzaak

Of Borsato de eerder aangespannen smaadzaak tegen de vrouw en haar moeder doorzet, is nog niet bekend. De zanger beschuldigde hen van valse aangifte, smaad en laster. "Ik hoop eerlijk gezegd, maar we moeten het nog met meneer Borsato bespreken, dat iedereen vandaag een punt achter deze zaak kan zetten", zegt Knoops.