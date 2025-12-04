Rechter spreekt Marco Borsato vrij in zedenzaak

Zanger Marco Borsato is door de rechter vrijgesproken in de zedenzaak die tegen hem liep. Volgens de rechters is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor de aanklacht dat de zanger van september 2014 tot en met januari 2015 ontucht heeft gepleegd met een 15-jarig meisje. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vijf maanden geëist. Voor de ingang van de rechtbank had zich donderdagochtend een enorme hoeveelheid pers verzameld. Ook zijn er fans naar de rechtbank gekomen om de zanger te steunen.

Borsato stond terecht voor het betasten van het meisje van de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Een andere beschuldiging was dat hij het meisje zijn geslachtsdeel heeft laten aanraken. Voor dat deel van de aanklacht had het OM ook vrijspraak gevraagd.

Drukbezochte rechtbank

Borsato woonde de uitspraak in de drukbezochte rechtbank bij. Hij heeft de beschuldigingen tijdens het strafproces ontkend. Het was nog onzeker of de rechter donderdag tot een uitspraak zou komen, omdat er op het laatste moment nog 500 uur aan telefoontaps aan het dossier zijn toegevoegd.

Marco Borsato hoopte zelf op vrijspraak en "heeft vertrouwen in de rechtbank." Dat vertelde de zanger bij aankomst bij de rechtbank in Utrecht. "Deze zaak duurt al zes jaar, ik verlang wel naar een einde, ik ben altijd strijdbaar geweest", zegt Borsato. Op de vraag of hij op het ergste is voorbereid, antwoordt de zanger: "Ik weet niet of je je op zoiets kan voorbereiden". Borsato zegt dat hij de laatste dagen voor de zaak met zijn kinderen heeft doorgebracht en met hen uit eten is geweest.

Onvoldoende bewijs

De rechtbank gaf aan behoedzaam om te zijn gegaan met de aangifte van het meisje. Dit omdat de aangeefster volgens de rechtbank niet erg concreet was over welke handelingen Borsato zou hebben verricht, en wanneer precies. Er is ook geen steunbewijs gevonden bij getuigen, want niemand heeft de ontucht gezien.

De rechtbank ging in de uitspraak ook in op het heimelijk opgenomen gesprek dat Borsato voerde aan de keukentafel met de moeder van het meisje. De rechtbank heeft daarin "geen ondubbelzinnige bekentenis" gehoord. De rechtbank is daarom van oordeel dat dit gesprek geen voldoende steunbewijs oplevert.

De rechtbank ziet evenmin steunbewijs in een ander opgenomen gesprek tussen aangeefster en verdachte en WhatsApp-berichten die ze elkaar stuurden.

Het dagboek van het meisje is eveneens geen bewijs. Volgens de rechter is niet duidelijk wanneer de ontuchtige handelingen plaats zouden hebben gevonden en wat er precies is gebeurd. Bovendien had de aangeefster het "zeer algemeen beschreven".