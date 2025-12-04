Volg Hart van Nederland
Marco Borsato verlaat zichtbaar emotioneel de rechtbank: 'Nog te vroeg voor het podium'

Rechtszaak

Vandaag, 11:55

Marco Borsato heeft donderdagochtend onder luid gejuich van zijn fans het gerechtsgebouw in Utrecht verlaten, nadat de rechtbank hem heeft vrijgesproken van de beschuldigingen van ontucht met een minderjarige. De zanger, die de afgelopen zes jaar in de greep was van juridische procedures en publieke veroordeling, was zichtbaar opgelucht. "Ik hoop nu door te kunnen gaan met mijn leven. Het heeft zes jaar stilgestaan," zei Borsato tegen de pers.

In de zittingszaal reageerde Borsato emotioneel op de uitspraak. Hij kreeg even de tijd om de vrijspraak in stilte te verwerken. "Emoties zijn niet zo vreemd. Dit duurt al zes jaar en dat waren moeilijke jaren," zei hij. "Deze zaak heeft alleen maar verliezers opgeleverd. Mijn carrière is onherstelbaar beschadigd. Maar ik heb mijn onschuld kunnen bewijzen, dat is voor mij het belangrijkste."

Terugkeer naar het podium

Wat de toekomst van Borsato betreft, blijft voorlopig onduidelijk. De zanger gaf aan dat het nog te vroeg is om na te denken over een mogelijke terugkeer naar het podium. "De wat-als en wat-dan vragen zijn nu echt nog niet aan de orde," zei hij na de uitspraak. Voor nu lijkt zijn prioriteit te liggen bij zijn gezin en het verwerken van de zware jaren die achter hem liggen.

Borsato bedankte zijn fans voor hun steun gedurende deze moeilijke periode en sprak ook zijn waardering uit voor de collega’s die in contact met hem waren gebleven.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

