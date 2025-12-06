Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
André Rieu wil optreden met Marco Borsato op het Vrijthof

André Rieu wil optreden met Marco Borsato op het Vrijthof

BN'ers

Vandaag, 10:33 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

André Rieu ziet het wel zitten om Marco Borsato volgend jaar te laten optreden tijdens zijn zomershows op het Vrijthof in Maastricht. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf.

"Even een statement maken, het zou geweldig zijn. Marco Borsato op het Vrijthof, ik zou dat helemaal zien zitten", aldus Rieu.

Hoe zit het met de carriere van Marco Borsato na zijn vrijspraak? Dat wordt besproken in de onderstaande video:

Hoe zit het met de carrière van Marco Borsato na zijn vrijspraak?
3:26

Hoe zit het met de carrière van Marco Borsato na zijn vrijspraak?

André Rieu gaat Marco Borsato concreet benaderen met de vraag of hij wil zingen op zijn Vrijthofconcerten komende zomer. Dat heeft Pierre Rieu zaterdag namens zijn vader aan het ANP laten weten.

"Het was een spontane vraag, maar we gaan er serieus werk van maken", zegt Pierre Rieu. "André zou het heel leuk vinden. Ze hebben samen in de jaren negentig de hitparades bestormd en het voornemen om een keer samen te werken is er vaker geweest."

Onbereikbaar

Het team van Rieu heeft Borsato nog niet gesproken. Het management van de zanger was zaterdag vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

Borsato werd door een vrouw beschuldigd van ontucht toen zij nog minderjarig was, maar de rechter sprak hem afgelopen week vrij wegens gebrek aan bewijs. Het is nog mogelijk dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.

Door ANP

Lees ook

Advocaat Borsato na vrijspraak: 'Vijf jaar van zijn leven gekost'
Advocaat Borsato na vrijspraak: 'Vijf jaar van zijn leven gekost'
Marco Borsato verlaat zichtbaar emotioneel de rechtbank: 'Nog te vroeg voor het podium'
Marco Borsato verlaat zichtbaar emotioneel de rechtbank: 'Nog te vroeg voor het podium'
Moeder van meisje in zaak Borsato bijt van zich af: 'Geschetst beeld klopt niet'
Moeder van meisje in zaak Borsato bijt van zich af: 'Geschetst beeld klopt niet'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.