André Rieu wil optreden met Marco Borsato op het Vrijthof

André Rieu ziet het wel zitten om Marco Borsato volgend jaar te laten optreden tijdens zijn zomershows op het Vrijthof in Maastricht. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf.

"Even een statement maken, het zou geweldig zijn. Marco Borsato op het Vrijthof, ik zou dat helemaal zien zitten", aldus Rieu.

Hoe zit het met de carriere van Marco Borsato na zijn vrijspraak? Dat wordt besproken in de onderstaande video:

3:26 Hoe zit het met de carrière van Marco Borsato na zijn vrijspraak?

André Rieu gaat Marco Borsato concreet benaderen met de vraag of hij wil zingen op zijn Vrijthofconcerten komende zomer. Dat heeft Pierre Rieu zaterdag namens zijn vader aan het ANP laten weten.

"Het was een spontane vraag, maar we gaan er serieus werk van maken", zegt Pierre Rieu. "André zou het heel leuk vinden. Ze hebben samen in de jaren negentig de hitparades bestormd en het voornemen om een keer samen te werken is er vaker geweest."

Onbereikbaar

Het team van Rieu heeft Borsato nog niet gesproken. Het management van de zanger was zaterdag vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

Borsato werd door een vrouw beschuldigd van ontucht toen zij nog minderjarig was, maar de rechter sprak hem afgelopen week vrij wegens gebrek aan bewijs. Het is nog mogelijk dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.