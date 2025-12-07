Marco Borsato hoort eigen muziek weer bij wedstrijd AZ in Alkmaar: 'Supporters zongen mee'

Zanger Marco Borsato hoorde zondag op de tribune bij AZ zijn eigen muziek. De Telegraaf weet te melden dat het nummer Rood door de speakers schalde, terwijl Almaarder Borsato erbij was.

Marco Borsato werd donderdag vrijgesproken:

1:13 Advocaat Knoops reageert op vrijspraak Marco Borsato

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd de hit van Borsato gespeeld in het stadion, waar Borsato zelf ook zat. Volgens De Telegraaf was het nummer daar vroeger vaak te horen voorafgaand aan wedstrijden, maar de laatste jaren niet meer.

Een twitteraar vindt het terecht dat Borsato gedraaid wordt:

Borsato werd door de rechter vrijgesproken in de zedenzaak die tegen hem liep. Volgens de rechters is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor de aanklacht dat de zanger van september 2014 tot en met januari 2015 ontucht heeft gepleegd met een 15-jarig meisje.

Meezingen

Borsato zit volgens de krant vaker op de tribune bij AZ. Volgens een fotograaf van het ANP stonden mensen in het AFAS Stadion in Alkmaar op om Borsato's hit uit 2006 mee te zingen.

De 58-jarige Alkmaarder zag zijn club in eigen huis punten verspelen tegen de Deventenaren. Tien minuten voor tijd maakten de bezoekers gelijk (2-2), waarna er niet meer werd gescoord. Door het gelijkspel zakte AZ naar de vijfde plaats en klom Go Ahead Eagles naar plek negen in de Eredivisie.