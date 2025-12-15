Top 2000-lijst bekend: Marco Borsato heeft de meest stijgende platen

De volledige lijst van de Top 2000 is maandagmiddag bekendgemaakt. Nummers van eigen bodem doen het weer goed dit jaar tijdens de 27e editie. Marco Borsato heeft de grootste stijgers. Golden Earring-fans hebben ter ere van George Kooymans de band met zestien liedjes de lijst ingestemd. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar. Daarnaast zijn de liedjes Atje voor de sfeer en Liever te dik in de kist van de recent overleden René Karst nieuw op de lijst gekomen.

De NPO Radio 2 Top 2000 telt dit jaar zelfs een recordaantal liedjes van eigen bodem. In totaal zijn 397 nummers van Nederlandse artiesten. Het vorige record stamt uit 2023. Toen werden er 381 tracks van Nederlandse artiesten in de populaire eindejaarslijst gestemd.

Het nummer Bloemkôle was twee jaar geleden een nieuwe toevoeging aan de Top 2000. De West-Friese band Oôs Joôs had campagne gevoerd om het liedje in de lijst te krijgen om zo het dialect bekender te maken:

2:00 West-Friese band enorm 'groôs' om notering in Top 2000

Marco Borsato

Een van de Nederlandse artiesten die het erg goed doet dit jaar in de muzikale lijst is Marco Borsato. Veel mensen lijken zijn nummers weer te hebben omarmd. Borsato, die halverwege de stemweek werd vrijgesproken, staat dit jaar in totaal tien keer genoteerd en maar liefst zes keer bij de bovenste honderd.

De complete top vijf van platen die de meeste plaatsen stijgen is allemaal afkomstig van de zanger en allemaal stijgen ze meer dan duizend plaatsen. 'Zij' is met een winst van 1450 plekken naar 116 de grootste stijger.

Hoogste nieuwkomer

Suzan & Freek zijn dit jaar de winnaar van de NPO Radio 2 Top 2000 Award. Het duo is dit jaar met het liedje Lichtje Branden op 33 de hoogste nieuwe binnenkomer. Het nummer werd dit jaar massaal gedraaid nadat bekend was geworden dat Freek Rikkerink ongeneeslijk ziek is.

Ook andere nieuwsgebeurtenissen zijn terug te zien in de lijst, zoals de overlijdens van René Karst, die postuum met twee singles zijn debuut maakt in de Top 2000, Ozzy Osbourne, Rob de Nijs en Gerard Cox. Ook bij Golden Earring en The Beach Boys is een effect te zien na de dood van George Kooymans en Brian Wilson.

Hofleverancier

Queen is opnieuw de grootste 'hofleverancier', dit jaar met 34 noteringen. ABBA, The Beatles en Coldplay delen de tweede plaats met elk 24 nummers en de gedeelde derde plaats is voor Bruce Springsteen en David Bowie met 22 tracks. Van eigen bodem voert BLØF de lijst aan met 19 nummers.