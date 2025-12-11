Dit is de top 10 Nederlandstalige kerstnummers aller tijden

Nog twee weken tot kerst en heel Nederland lijkt al in de stemming. Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 76 procent van de mensen kerstmuziek omarmt, ook al zegt 8 procent de muziek te haten. Maar wat zijn nou de beste Nederlandstalige kersthits? Welke zetten we het liefst op?

De grote kersthit van vorig jaar, Kerst Zonder Jou van Emma Heesters & Snelle, lijkt een blijvertje en staat bij de deelnemers op plek 7. De twee bezingen typisch Nederlandse kersttaferelen: samen met familie zijn, op tweede kerstdag naar de woonboulevard, maar dan met de boodschap dat het zonder die ene persoon toch geen echte kerst is.

Op nummer 6 staat Met kerst ben ik alleen van André Hazes, al is dat niet zijn hoogste notering. Die eer is voor Eenzame kerst, misschien wel zijn ultieme kerstsnikker. Op 5 een opvallende nieuwkomer: Kerstfeest met Elkaar van Mart Hoogkamer. Het nummer is pas een paar weken uit, maar bezingt in deze single warmte, samenhorigheid en het gevoel dat het in december vooral om samenzijn draait.

Borsato in top 3

De derde plek is voor Kerstmis van Marco Borsato, de zanger die vorige week nog werd vrijgesproken in de zedenzaak tegen hem. Het nummer is minder traditioneel, maar spreekt mensen aan door de warme balladsound waarmee hij begin jaren 2000 groot werd.

Op nummer 2 staat Een heel gelukkig kerstfeest, een opname uit de jaren zeventig waaraan onder anderen Bonnie St. Claire, Willeke Alberti, Ronnie Tober en Nico Haak meewerkten. Het lied klinkt misschien wat gedateerd, maar wordt juist daarom gezien als typisch Nederlandse kerstmuziek. Het werd in de afgelopen decennia ook meerdere keren gecoverd, onder meer door De Toppers.

Met afstand bovenaan staat Flappie van Youp van 't Hek. Maar liefst 23 procent van de stemmers kiest dit nummer als favoriete Nederlandstalige kersthit. Het cabaretlied uit 1978, over het jongetje dat op kerstochtend zijn konijn mist, is inmiddels uitgegroeid tot een ware kersttraditie.

Flappie - Youp van 't Hek (23%) Een heel gelukkig kerstfeest - diverse artiesten (8%) Kerstmis - Marco Borsato (7%) Eenzame kerst - André Hazes (6%) Kerstfeest met Elkaar - Mart Hoogkamer (3%) Met kerst ben ik alleen - André Hazes (3%) Kerst Zonder Jou - Emma Heesters & Snelle (2%) Zou Niet Willen Dat Ik Kerst Mis - Yves Berendse (2%) Kerst voor iedereen - Jan Smit (2%) Kerstcadeau - Nielson (1%)