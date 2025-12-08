Stress door kerst: hier kijken we het meest tegen op tijdens de feestdagen

Meer dan de helft van de Nederlanders ervaart stress als het gaat om de kerstdagen. Het verplicht gezellig doen, de vele afspraken die je hebt en dat ineens moeten koken voor je hele familie waar ook nog eens nieuwe schoonfamilie bij zit: veel mensen zijn er geen fan van. Radio 538 spreekt daarom met wat luisteraars die soms helemaal geen kerst vieren.

De kerstmuziek in de winkels, de druk om het goed te doen en de vele appgroepen met de familie zijn een greep uit de zaken die velen van ons maar stressvol vinden rondom de kerst, blijkt uit een aangehaald onderzoek door 538. De mannen van de ochtendshow zijn benieuwd of er mensen zijn die helemaal geen kerst vieren, om wat voor reden dan ook.

Friet en shoarma

Aan die oproep geeft luisteraar Walter gehoor. Hij heeft naar eigen zeggen 'een schijthekel' aan kerst. De vele kerstliederen op de radio is hij ook niet blij mee. Het liefste zou hij geen kerst vieren, maar hij komt er niet helemaal onderuit. "Ik ga wel mee met mijn vrouw naar familie, maar dat gaat met heel veel pijn en moeite."

Luisteraar Ineke viert in tegenstelling tot Walter al jaren geen kerst, ze denkt zelfs al twintig jaar. "Uitnodigingen van familie krijg ik ook niet, ze weten het inmiddels." Ze heeft een hekel aan de verplichtingen die erbij komen kijken, dus zij zit met haar gezin gewoon lekker op de bank films te kijken met een bak friet en shoarma die ze laten komen.

Uitnodiging

"Wanneer kunnen we aanschuiven", zegt presentator Rick van de 538 Ochtendshow lachend. "Klinkt als een top kerst", zegt Niels. Het scheelt niet veel of de mannen krijgen echt een uitnodiging van Ineke. "Ik versier mijn hele huis ook, ik vind dat wel gezellig. Maar kom alsjeblieft niet op visite", sluit ze af.