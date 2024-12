Dit is waarom wij in Nederland Tweede Kerstdag vieren en andere landen niet

Kerstmis is voor veel Nederlanders een van de gezelligste tijden van het jaar. Maar terwijl we hier traditiegetrouw twee dagen lang van kerst genieten, houden veel andere landen het bij één dag. Hoe komt dat eigenlijk?

In de vroege christelijke traditie werd Kerstmis niet beperkt tot één dag. Het feest duurde oorspronkelijk twaalf dagen, beginnend op 25 december en eindigend op 6 januari, Driekoningen. Deze periode stond bekend als de 'Twaalf Dagen van Kerstmis' en was bedoeld als een uitgebreide tijd van bezinning en viering. Elke dag had een eigen invulling, zoals een dag ter ere van een specifieke heilige.

In de middeleeuwen werden deze twaalf feestdagen ingeperkt. Rond de 9e eeuw besloot de katholieke kerk dat vier kerstdagen voldoende waren om het feest te vieren. Deze dagen kregen elk een eigen betekenis, waarbij de tweede dag traditioneel werd gekoppeld aan Sint Stefanus, een martelaar uit de vroege kerkgeschiedenis.

Na de middeleeuwen werden ook deze vier dagen verder teruggebracht. Zo verdween de derde kerstdag in 1773, en bleven uiteindelijk alleen Eerste en Tweede Kerstdag over. Het terugbrengen van het aantal officiële vrije dagen met kerst vond in de loop van tijd in meerdere Europese landen plaats, maar Nederland koos er als een van de weinige voor om die tweede dag als feestdag te behouden.

Hoe zit het in het buitenland?

In veel andere landen wordt Tweede Kerstdag niet gevierd. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, eindigt Kerstmis na 25 december. In het Verenigd Koninkrijk staat 26 december bekend als Boxing Day, een dag met een heel andere traditie die draait om liefdadigheid en geschenken. Ook in Zuid-Europa wordt er na Eerste Kerstdag geen officiële feestdag meer gevierd, behalve in Catalonië, waar de tweede kerstdag bekend staat als 'Día de San Esteban'.

In Nederland is Tweede Kerstdag door de jaren heen van karakter veranderd. Terwijl het oorspronkelijk een religieuze en praktische invulling had, is de dag nu meer een sociaal moment. Voor veel mensen draait het om gezelligheid: een tweede kerstdiner, een bezoek aan familie of een dagje eropuit. Winkels, meubelboulevards en tuincentra spelen hierop in door speciale acties en koopdagen te organiseren, zoals te zien in de video bovenaan.