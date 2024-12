Shania (23) organiseert kerstevenement voor iedereen die anders geen kerst viert

Niemand hoeft met Kerstmis alleen te zijn. Dat is het motto van de 23-jarige Shania Kruyt. Iedereen die dit jaar, om wat voor reden dan ook, alleen zit met kerst, is welkom op haar kerstevenement. Tientallen mensen kwamen op Tweede Kerstdag samen in Spijkenisse. Er werd gelachen, geknutseld, gespeeld en natuurlijk uitgebreid gedineerd. “Ik wil met dit evenement de magie van kerst en samenzijn verspreiden.”

Waar de een Tweede Kerstdag invult met een frisse wandeling of om uit te buiken van het kerstdiner de dag ervoor, is Shania juist druk in de weer om een kerstevenement te organiseren. Niet voor haarzelf, maar juist voor velen die zij niet kent. Ze vertelt: “Zo’n zestig mensen komen naar het wijkcentrum om met elkaar kerst te vieren. Iedereen is welkom: mensen die financieel geen ruimte hebben om kerst te kunnen vieren, mensen die wonen bij het Leger des Heils, maar ook mensen die eenzaam zijn en/of alleen thuis zitten.”

Het idee kwam twee jaar geleden bij haar op. "Ik organiseer het speciaal voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik wilde destijds speelgoed doneren, maar er was niet echt een loket voor. Daarom heb ik besloten zelf iets te organiseren om mensen blij te maken."

Vrijwilligers

Shania en een handjevol andere vrijwilligers hebben een kerstdiner voorbereid, al is dat nog lang niet alles. Zo kunnen kinderen knutselen, wordt er bingo gespeeld en als klap op de vuurpijl komt ook de kerstman met een goed gevulde cadeauzak langs. “Alles is mogelijk gemaakt door sponsoren en donateurs”, aldus Shania. Dit alles met maar één doel: e magie van kerst delen met elkaar ”.