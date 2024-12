Regina verzorgt kerstdiner voor honderden gezinnen in armoede in ArenA

De Johan Cruijff ArenA werd vrijdagavond omgetoverd tot een magisch kerstdecor voor honderden gezinnen uit Amsterdam-Zuidoost die leven in armoede. Dankzij Regina Mac Nack, oprichtster van stichting Hoop Voor Morgen, schoven 800 mensen aan bij een onvergetelijk kerstdiner. "Mijn wens komt in vervulling", aldus Regina.

Regina wordt ook wel de 'moeder van Zuidoost' genoemd. Ze runt al ruim 30 jaar de stichting. Haar voedselbank voorziet wekelijks honderden gezinnen van voedsel en ze staat dag en nacht klaar voor bewoners die haar hulp nodig hebben.

In samenwerking met de ArenA heeft ze dit evenement opgezet. Tientallen vrijwilligers, waaronder Regina's dochter, hielpen mee om het een onvergetelijke avond te maken. En dat was gelukt, zoals op bovenstaande video is te zien.

Mensen genoten niet alleen van het eten, maar kregen ook een rondleiding door het stadion. "Dit is een droom die uitkomt. Veel van deze mensen hadden nooit gedacht dat ze de ArenA van binnen zouden zien," vertelt Regina trots. "Een echte kerst."