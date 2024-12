Al 40 jaar organiseert Leger des Heils kerstdiner, en Paul (67) kan niet meer zonder

Met nog 8 dagen te gaan tot Kerstmis maken veel mensen plannen om samen met elkaar te genieten van een kerstdiner. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. 1 op de 10 mensen voelt zich eenzaam en tijdens de feestdagen wordt dat gevoel nog eens versterkt.

Het Leger des Heils verzorgt voor deze kwetsbare groep mensen al jaren een bijzonder kerstdiner in de Koepelkerk in Amsterdam, voor veel van hen een jaarlijks hoogtepunt. Zo ook voor ex-dakloze Paul van Ginkel met wie het na jaren eindelijk weer goed gaat. Dit diner is het hoogtepunt van zijn Kerst.

De 67-jarige Paul heeft een roerig leven achter zich. Hij raakte verslaafd en dakloos, maar na 10 jaar gaat het eindelijk goed met hem en heeft hij zelfs een plek waar hij woont in Amsterdam. Waarom het diner zo belangrijk is voor veel kwetsbare mensen uit de buurt vertelt hij in bovenstaande video.