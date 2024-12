Geen zin in drukte tijdens halen kerstboodschappen? Ga op deze momenten

Met nog een paar dagen tot kerst moeten veel mensen hun boodschappen nog in huis halen. Maar zodra je de supermarkt binnenstapt, lijkt het wel alsof de hele buurt hetzelfde idee had. Niet ideaal, zeker met alle stress die de kerstdagen met zich meebrengen. Frank Koelewijn van databedrijf Accurat onderzocht daarom wanneer je het beste je inkopen kunt doen om die drukte te vermijden.

Er zijn een aantal momenten die Koelewijn aanraadt om weg te blijven, vertelt hij vrijdagochtend in de 538 Ochtendshow. "Op zaterdag is het normaalgesproken al druk, maar deze zaterdag is daar verre van een uitzondering op. Dat wordt gewoon de hel." Maandag en dinsdag zijn daarnaast dagen waarop het flink drukker zal zijn dan dat het normaal gesproken is, aldus Koelewijn.

Goede momenten

Als je verder de dag van kerstavond en Eerste Kerstdag nog even iets wilt halen, "ga dan vooral extreem vroeg of extreem laat", zegt Koelewijn. "Midden op de dag zal het weer pieken." Dat geldt ook voor oudjaarsdag.

Wanneer kun je dan het beste wél gaan? "Zondag is een goede dag", laat Koelewijn weten. Verder is donderdag, Tweede Kerstdag, een goed moment om boodschappen te doen. "Het wordt dan echt serieus rustiger." Voor je inkopen voor Eerste Kerstdag ben je dan natuurlijk wel te laat, maar als je nog boodschappen moet doen voor Tweede Kerstdag, ben je nog mooi op tijd.