Afvallen, trouwen en humor: deze doelen hebben Kamerleden voor 2025

Met het kerstreces van start hebben ook de politici eindelijk wat ruimte om op adem te komen. Maar wat doen onze Kamerleden tijdens deze feestelijke weken? En wat zijn hun doelen voor 2025? Politiek verslaggever Hannah Warnar vroeg het hen en kreeg verrassende antwoorden – van grappig tot serieus.

Henk Vermeer (BBB) trapte af met een knipoog: hij showde trots zijn foute kersttrui en vertelde dat hij deze dagen vooral van familie wil genieten. Partijgenoot Caroline van der Plas ging helemaal in stijl met een kerstige outfit, maar deelde ook een persoonlijk doel: "Ik wil een paar kilo afvallen voor de zomer. Ik ben zo'n jojo, dan probeer ik het even en gaat er weer iets af en komt er daarna weer wat bij. Ik wil wat sterker zijn voor mezelf."

Haar strijd tegen de kilo's blijkt ze niet alleen te voeren, want Frans Timmermans (GL-PvdA) gaf toe zich bij haar aan te sluiten. "Ik wil nog verder afvallen, dat is echt nodig voor mijn gezondheid."

Grote plannen en een vleugje humor

Bij Rob Jetten (D66) staat komend jaar ook in het teken van grote veranderingen. Hij stapt het huwelijksbootje in. Jimmy Dijk (SP) heeft een luchtig politiek doel voor ogen: "Ik ga mijn best doen voor een beetje humor in debatten. Ik vind het belangrijk dat er ook een beetje gelachen wordt. Humor in een debat kan soms ook een beetje lucht geven en kan ook een krachtig wapen zijn."