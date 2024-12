Alcoholverbod tijdens kerstborrel op werk? 1 op de 4 Nederlanders is voor

De jaarlijkse kerstborrels of -feesten komen er weer aan en sommigen staan dan voor een dilemma: wel of geen alcohol drinken? Ruim 1 op de 4 Nederlanders vindt dat er een verbod moet komen op alcohol tijdens een kerst- of nieuwjaarsborrel op het werk. Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland onder 1.622 respondenten.

In december organiseren bedrijven en organisaties kerst- en nieuwjaarsborrels voor hun werknemers en collega’s. 26 procent van de ondervraagden uit het Hart van Nederland-panel geeft aan dat alcohol verboden zou moeten worden op dit soort borrels. Ongewenst gedrag van collega’s die alcohol nuttigen tijdens de borrels, zou een belangrijke reden zijn voor het verbod.

Een derde van de ondervraagden geeft aan eens tot vaker te hebben meegemaakt dat collega’s zich hebben misdragen tijdens een borrel op het werk waar alcohol werd geschonken. Voor de meesten van hen, 23 procent, gaat het om een enkele keer; 7 procent geeft aan dit vaker te hebben ervaren.

Toch geven veruit de meeste Nederlanders, namelijk 68 procent, aan het oneens te zijn met een alcoholverbod tijdens werkborrels. 12 procent zegt zelfs beslist niet meer te gaan als alcohol op een werkborrel wordt verboden. Voor iets minder dan de helft, 45 procent, maakt het niets uit: zij gaan net zo goed naar een bedrijfsborrel waar geen alcohol wordt geschonken als dat dat wel wordt gedaan.