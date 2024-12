Witte Kerst? Dit wordt het weer tijdens de kerstdagen

Hoe dichter we bij de kerst komen, des te groter de spanning: gaan we sneeuw en daarmee een witte kerst krijgen? Inmiddels weten we het antwoord wel. Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne duikt de weerstatistieken in en geeft het verlossende antwoord.

"Waar is de zon gebleven?" Op die vraag gaf Jordi maandag antwoord. Het is nu wel erg lang grijs en somber weer, met een hoop regen en amper sneeuw. Sterker nog: Nederlanders jonger dan 32 jaar hebben nog nooit zo’n donkere grijze periode meegemaakt als nu. Het mag dus ook geen verrassing heten dat het ook deze dinsdag weer hetzelfde grijsgedraaide liedje zal afspelen: grijs, zacht en 'binnenkort' kans op zon.

Helaas

En juist die combinatie doet de witte Kerst dit jaar de das om. "Met de Kerst gaat het namelijk ongeveer het weer van deze dinsdag worden", stelt Jordi. "Vooral veel bewolking, met hier en daar een knipoog van de zon. Het lijkt wel droog te blijven, maar wel heel grijs. En dat alles bij een temperatuur van 10 tot 11 graden." Al met al een "zachte kerst", aldus de Hart van Nederland-weerman.

En hoewel we het ieder jaar weer hopen is het toch al lang geleden dat we een echte witte kerst hebben gehad. "De laatste was alweer in 2010", verklapt Jordi. "Of beter gezegd: we moeten het al 14 jaar zonder doen." Helaas dus: 2024 gaat hoogstwaarschijnlijk de boeken in als de zoveelste groene kerst. Tenzij je niet zo van het koude weer bent natuurlijk, dan kunnen die hogere temperaturen misschien wel prettig uitpakken.

Hoe dan ook alvast een fijne Kerst gewenst, wit of niet...