Grijs en zacht weer, maar de zon keert terug

Het belooft opnieuw een grotendeels grijze dag te worden met hier en daar een opklaring. Later in de week keert de zon eindelijk terug, maar de kans op een witte kerst lijkt nu echt helemaal verdwenen.

Dinsdagochtend schijnt in het noordwesten nog even de zon, maar in de rest van het land is het bewolkt en in het zuiden valt wat regen. In de middag is er in Zuid-Limburg kans op een opklaring. Verder blijft het grijs, maar grotendeels droog bij een graad of 10. De zuidwestenwind is zwak tot matig van kracht.

Zeer zachte lucht

In de nacht naar woensdag blijft het bewolkt met wat regen en een aantrekkende wind. De temperatuur zakt niet verder dan een graad of 7.

Woensdag overdag trekt de zuidwestenwind flink aan naar hard tot mogelijk stormachtig aan zee. Ook in het binnenland waait het steviger, met windkracht 4. Vanuit Spanje komt zeer zachte lucht onze kant op, met temperaturen rond de 13 graden. Dat is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, maar we zien verder weinig zon en af en toe valt er een bui.

Donderdag zorgt een koufront voor meer regen. De temperatuur zakt van 12 graden in de nacht naar 7 graden later in de middag. Later op de dag klaart het gelukkig op en komt de zon nog even tevoorschijn.

Eindelijk zon

Vrijdag laat de zon zich eindelijk weer zien. Wel kan er hier en daar nog een enkele (hagel)bui vallen. Het wordt 8 graden, maar door de koude noordwestenwind voelt het frisser aan.

In het weekend keert de bewolking terug, samen met meer regen. De temperatuur loopt weer wat op, waardoor de kans op een witte kerst helemaal verdwijnt.