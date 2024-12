Zacht decemberweer met stevige wind en motregen

Deze week blijft het weer wisselvallig. Eerst is het opvallend zacht met temperaturen tot 14 graden, maar later in de week wordt het kouder en trekken er flinke buien over het land. De kerstdagen lijken zacht en nat te verlopen.

Maandag is het met 11 graden zacht voor december. Wel waait er een stevige zuidwestenwind en valt er vooral in het zuidoosten wat motregen. Aan zee, vooral op de Wadden, breekt de zon af en toe door.

Maandagavond en nacht blijft het bewolkt en zacht met temperaturen rond de 8 graden. Lokaal kan nog wat regen vallen. Dinsdag neemt de wind iets af, maar blijft het overal bewolkt. Het kwik loopt op tot zo'n 10 graden.

Woensdag zeer zacht

Woensdag wordt het ongewoon warm, met temperaturen van 12 tot 14 graden. Het blijft bewolkt en er trekken buien over het land. De wind trekt flink aan, vooral aan zee met windkracht 7. Donderdag wordt het kouder met een graad of 7 en trekt de wind aan uit het noordwesten. In de middag is er in het noordwesten kans op zon.

Vrijdag klaart het eindelijk op. De zon laat zich vaker zien en er valt slechts een enkele bui. 's Nachts kan het licht vriezen, overdag blijft het rond de 7 graden.

Geen witte kerst

In het weekend neemt de bewolking weer toe en regent het regelmatig. De temperatuur gaat iets omhoog. De kerstdagen worden, zoals voorspeld, zacht en wisselvallig, zonder kans op een witte kerst.