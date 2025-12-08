Honderden kinderen schrijven kerstkaarten voor eenzame ouderen: 'Lichtpuntje'

Eenzame ouderen krijgen dit jaar opnieuw massaal een kerstkaart dankzij de landelijke Grote Kerstkaartenactie. In heel Nederland doen honderden scholen mee en maandag is de aftrap gegeven.

Op de Joost van den Vondelschool in Amersfoort schrijven en kleuren 425 leerlingen kerstkaarten voor ouderen die zich rond de feestdagen extra alleen kunnen voelen. De actie wordt georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds, PostNL en Kidsweek.

Kinderen schrijven iets over zichzelf op de kaart en wensen onbekende ouderen fijne dagen toe. Ook worden de kaarten mooi ingekleurd. Een jongetje vertelt dat hij vraagt wat het lievelingsdier is van de ontvanger. Maar sommige kinderen volstaan met 'Prettige kerstdagen.'

Lichtpuntje

De kaarten worden aan het einde van de ochtend opgehaald door de postbezorger, waarna ze verspreid worden door het hele land. Vorig jaar werden ruim 220.000 ouderen verrast met een kerstkaart. De organisatie roept opnieuw iedereen op om mee te doen, zodat zoveel mogelijk ouderen deze maand een warm gebaar ontvangen. "Het is een extra lichtpuntje" , zegt Jorieke Linnenkamp van het Nationaal Ouderenfonds, over de vrolijk versierde poststukken.