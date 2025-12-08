Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Honderden kinderen schrijven kerstkaarten voor eenzame ouderen: 'Lichtpuntje'

Zorg

Vandaag, 20:01

Link gekopieerd

Eenzame ouderen krijgen dit jaar opnieuw massaal een kerstkaart dankzij de landelijke Grote Kerstkaartenactie. In heel Nederland doen honderden scholen mee en maandag is de aftrap gegeven.

Op de Joost van den Vondelschool in Amersfoort schrijven en kleuren 425 leerlingen kerstkaarten voor ouderen die zich rond de feestdagen extra alleen kunnen voelen. De actie wordt georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds, PostNL en Kidsweek.

Kinderen schrijven iets over zichzelf op de kaart en wensen onbekende ouderen fijne dagen toe. Ook worden de kaarten mooi ingekleurd. Een jongetje vertelt dat hij vraagt wat het lievelingsdier is van de ontvanger. Maar sommige kinderen volstaan met 'Prettige kerstdagen.'

Lichtpuntje

De kaarten worden aan het einde van de ochtend opgehaald door de postbezorger, waarna ze verspreid worden door het hele land. Vorig jaar werden ruim 220.000 ouderen verrast met een kerstkaart. De organisatie roept opnieuw iedereen op om mee te doen, zodat zoveel mogelijk ouderen deze maand een warm gebaar ontvangen. "Het is een extra lichtpuntje" , zegt Jorieke Linnenkamp van het Nationaal Ouderenfonds, over de vrolijk versierde poststukken.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.