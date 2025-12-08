Zachte weer laat december op lente lijken, wel kans op winterse kerst

Het voelt deze dagen meer als een lenteprik dan als winter: op 7 december tikte de temperatuur in De Bilt 14,1 graden aan. Dat vertelt meteoroloog Dennis Wilt. Daarmee was het de warmste 7 december sinds het begin van de metingen, ruim het dubbele van wat normaal is. En de kans is groot dat ook de komende dagen nieuwe datumrecords sneuvelen.

Het relatief warme winterweer komt door een aanhoudende zuid- tot zuidwestenwind. Daarnaast ligt er deze week een hogedrukgebied boven Centraal-Europa, waardoor het bij ons tijdelijk ook droger wordt.

Als het maandag in De Bilt 14,9 graden wordt, sneuvelt het record uit 2000. Ook het landelijke record van 9 december (14,2 graden) in Woensdrecht in 1964 staat op omvallen. Woensdag zou bovendien zomaar de warmste 10 december ooit kunnen worden, mogelijk voorbij de 13,7 graden die De Bilt in 1994 noteerde, laat Wilt verder weten.

De landelijke topper voor 10 december staat nog altijd op naam van Maastricht, waar in 1915 een bijna lenteachtige 14,5 graden werd gemeten. Dat soort waarden lijken deze week opnieuw binnen bereik, al blijft het exacte verloop onzeker.

Kerst lijkt ver weg

Het lijkt bijna lente. Je zou haast niet zeggen dat we in december zitten, met de kerstdagen voor de deur. Ook na het weekend blijft het met zo’n 11 graden nog steeds veel zachter dan december normaal doet. Pas in de laatste week van het jaar lijken de temperaturen wat te zakken richting het gebruikelijke niveau van rond de 6 graden overdag en lichte vorst in de nacht.

Toch sluit Wilt een winterse verrassing rond kerst niet uit. De lange-termijnmodelen laten zien dat de wind mogelijk naar het noordwesten draait, waardoor koudere polaire lucht over de relatief warme Noordzee trekt. Dat kan boven zee winterse buien vormen die precies rond de kerstdagen over ons land schuiven en lokaal een wit laagje kunnen achterlaten.

Beeld: John Dalhuijsen, Haarlem