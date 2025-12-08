Volg Hart van Nederland
Bohemian Rhapsody van Queen opnieuw op 1 in Top 2000

Vandaag, 19:27

Bohemian Rhapsody van Queen heeft ook dit jaar de meeste stemmen gekregen voor de NPO Radio 2 Top 2000. De klassieker, die dit jaar precies vijftig jaar bestaat, staat voor de 22e keer bovenaan, is maandag bekendgemaakt in het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum. Piano Man van Billy Joel is in de 27e editie van de populaire eindejaarslijst de nummer 2 en plek 3 wordt bezet door Hotel California van Eagles.

Voor Piano Man is het de hoogste notering ooit. Het nummer, vorig jaar nog de nummer 5, kwam tot dusver niet verder dan de derde plaats, in 2018 en 2019. Fix You van Coldplay zakt van plaats 2 naar 4 en Roller Coaster van Danny Vera completeert de top 5.

Radar Love van Golden Earring is na drie jaar afwezigheid terug in de top 10. Dat nummer stijgt van 20 naar 9. De plaat stond in 2021 één keer eerder in de top 10 na het nieuws dat de Haagse band stopte. Toen stond Radar Love, geschreven door Barry Hay en de dit jaar overleden George Kooymans, op de 6e plek.

De Top 2000 is vanaf eerste kerstdag te horen. De complete lijst wordt op maandag 15 december onthuld.

Of er weer grote verrassingen in de lijst staan, zoals het nummer Bloemkôle, weten we volgende week: 

West-Friese band enorm 'groôs' om notering in Top 2000
2:00

West-Friese band enorm 'groôs' om notering in Top 2000

Door ANP

