Stembussen Top 2000 weer geopend, belandt Bohemian Rhapsody weer op nummer 1?

Muziek

Vandaag, 09:00

Muziekliefhebbers opgelet! De stembussen voor de 27e editie van de Top 2000 van NPO Radio 2 zijn geopend. Het startsein werd maandagochtend gegeven op de stoep voor Beeld & Geluid in Hilversum, waar traditiegetrouw het Top 2000 Café staat. Tot 8 december kan er gestemd worden op de lijst der lijsten.

Dj's Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijk in de Vegte, Paul Rabbering, Annemieke Schollaardt en Daniël Lippens drukten voor het oog van talloze journalisten op een rode knop, waarmee de stembus officieel werd geopend. Luisteraars kunnen ook dit jaar stemmen op minimaal 5 en maximaal 35 liedjes.

Het nummer Bloemkôle was in 2023 een nieuwe toevoeging aan de Top 2000. De West-Friese band Oôs Joôs had campagne gevoerd om het nummer in de lijst te krijgen om zo het dialect bekender te maken:

West-Friese band enorm 'groôs' om notering in Top 2000
2:00

West-Friese band enorm 'groôs' om notering in Top 2000

De Top 2000 wordt zoals gebruikelijk in de week van kerst en oud en nieuw uitgezonden. Vorig jaar stond Bohemian Rhapsody van Queen voor de 21e keer bovenaan. Fix You van Coldplay stond op nummer twee en Hotel California van Eagles bezette de derde plek. De hoogste notering van Nederlandse bodem was Roller Coaster van Danny Vera op nummer vier, die in 2020 bovenaan de lijst stond.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

