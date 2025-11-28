Whamageddon? Nee! Last Christmas voor het eerst in november in top 10 singlelijst

Volg Hart van Nederland
Het Whamageddon-spel is tijdens de feestdagen een bekend fenomeen, waarvan de spelregels vrij simpel zijn: vermijd het liedje Last Christmas van Wham! van 1 december tot en met 24 december. Toch wordt dat dit jaar misschien ietsje lastiger, aangezien het nummer nu al ontzettend veel gedraaid wordt. Het staat zelfs voor het eerst in november in de top 10 van de Singles Top 100.

Het nummer Last Christmas is de top 10 van de Singles Top 100 binnengekropen. Het nummer van het Britse popduo Wham! is dertien plaatsen gestegen naar de tiende plek, meldt samensteller GfK. Niet eerder stond het bekende kerstnummer in november al in de top 10.

Ook nieuwe kerstnummers in de lijst

Het is de twaalfde keer dat Last Christmas in de top 10 van de hitlijst staat, sinds het nummer in 1984 verscheen. In 2024 bereikte het kerstnummer voor het eerst de eerste plaats. Ook All I Want For Christmas Is You komt vrijwel jaarlijks terug in de top 10 van de Singles Top 100. Tussen 2018 en 2024 klom het nummer ieder jaar naar de toppositie.

Er zijn ook nieuwe kerstnummers de lijst binnengekomen. Zo staat Sleigh Ride van The Ronettes in de lijst, samen met It's Beginning to Look a Lot like Christmas van Michael Bublé, Jingle Bell Rock van Bobby Helms, Driving Home for Christmas van Chris Rea en It's the Most Wonderful Time of the Year Andy Williams.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

