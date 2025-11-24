ZIEN: Douwe Bob en Miss Montreal openen kerstseizoen Sky Radio

Het kerstseizoen is weer officieel begonnen op Sky Radio. Douwe Bob en Miss Montreal doopten maandag om 12.00 uur het radiostation om tot The Christmas Station. Luisteraars kunnen vanaf nu vijf weken lang non-stop kerstliedjes horen op de radiozender.

De komende weken kunnen liefhebbers van kerstmuziek hun harten ophalen met klassiekers als 'All I Want For Christmas' en 'Driving Home For Christmas'. Sky Radio zal namelijk tot en met Tweede Kerstdag non-stop kerstmuziek draaien.

Maandag is The Christmas Station afgetrapt door Douwe Bob en Miss Montreal. De artiesten zijn de studio ingedoken om samen een kerstliedje op te nemen. De single, die de naam Please Just Come Home heeft gekregen, kwam op 20 november uit. Het is de eerste kerstsingle voor Douwe Bob. Miss Montreal bracht door de jaren heen al diverse kerstliedjes uit. De bekendste is Being Alone At Christmas dat in december 2009 een top 10-hit werd.