Sky Radio-luisteraars stemmen (voor vijfde keer op rij) Wham! naar top in Christmas Top 50

Het nummer Last Christmas van Wham!, is voor het vijfde jaar op rij favoriet bij de luisteraars van Sky Radio. All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey en Driving Home For Christmas van Chris Rea volgen op plek twee en drie, meldt de zender.

Last Christmas van Wham! lijkt populairder dan ooit. De single wordt dit jaar onder andere gebruikt in een Albert Heijn-reclame. Wanneer zijn familie hem mogelijk thuislaat tijdens hun kerstvakantie, droomt Harry de hamster – op de klanken van Last Christmas van Wham! – over een magische kerst met sneeuwballengevechten, een prachtig versierde boom en een feestelijke tafel met familie en vrienden. Uiteindelijk wordt zijn droom werkelijkheid en gaat hij natuurlijk kerst vieren samen met het gezin.

Nostalgie

Opvallend is dat Andrew Ridgeley, de helft van het legendarische duo Wham!, een gastrol heeft in de commercial. De reclame zit bovendien vol knipogen naar de iconische videoclip van Last Christmas. Van het chalet in de sneeuw en de zwaaiscène bij de skilift tot de warme tafereelscènes met familie: alles ademt nostalgie.

Johan van der Zanden, directeur marketing & communicatie bij Albert Heijn, zegt: “Dit jaar viert Last Christmas zijn 40-jarig jubileum en brengt Albert Heijn een eerbetoon aan deze legendarische kersthit en videoclip met een commercial die het nostalgische kerstgevoel een moderne twist geeft.”

Elk jaar weer luidt Mariah Carey de kerst in door een video te plaatsen met haar welbekende nummer All I Want For Christmas Is You. Bekijk de video voor haar bekendmaking dit jaar!

Kerst vol muziek

De Christmas Top 50 wordt op 20 december voor het eerst uitgezonden en herhaald op 24 en 25 december. Ook kun je de lijst op 22 en 24 december mét de bijbehorende clips bekijken op NET5.

ANP/ Hart van Nederland