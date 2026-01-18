Moeder Marco Borsato ziet weer een 'blije man': 'Zin in nieuwe dingen'

Mary Borsato heeft een update gegeven over hoe het nu gaat met haar zoon Marco. De zanger is volgens zijn moeder weer zichtbaar opgelucht nu de rechtszaak rond zijn persoon is afgerond. Dat vertelde Mary zaterdagavond in Shownieuws.

De afgelopen jaren waren zwaar voor de familie Borsato. Begin december vorig jaar werd Marco Borsato vrijgesproken van ontucht met een minderjarig meisje. Daarmee kwam een einde aan een lange en beladen periode.

"We kunnen allemaal weer wat meer ademhalen, waar we heel blij mee zijn. We merken het ook allemaal aan elkaar. Iedereen is weer blij, opgetogen en heeft zin in nieuwe dingen en dat was er even niet meer", aldus Mary. Ook de zanger zit goed in zijn vel, zegt ze. "Zeker, hij is een blije man. Je kunt nu weer plannen maken, dat kon op een gegeven moment niet. Nu kan dat wel."

Optredens

Of Marco Borsato binnenkort ook weer zal optreden, blijft voorlopig onduidelijk. Mary wil daar niets over zeggen. "Ik kan niet voor iemand praten. Nee, dat laat ik helemaal aan hem over. Dat is niet iets waar ik antwoord op moet geven. Nee, lekker tijd gunnen", zei ze.