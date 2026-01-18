Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Moeder Marco Borsato ziet weer een 'blije man': 'Zin in nieuwe dingen'

BN'ers

Vandaag, 08:57

Link gekopieerd

Mary Borsato heeft een update gegeven over hoe het nu gaat met haar zoon Marco. De zanger is volgens zijn moeder weer zichtbaar opgelucht nu de rechtszaak rond zijn persoon is afgerond. Dat vertelde Mary zaterdagavond in Shownieuws.

De afgelopen jaren waren zwaar voor de familie Borsato. Begin december vorig jaar werd Marco Borsato vrijgesproken van ontucht met een minderjarig meisje. Daarmee kwam een einde aan een lange en beladen periode.

"We kunnen allemaal weer wat meer ademhalen, waar we heel blij mee zijn. We merken het ook allemaal aan elkaar. Iedereen is weer blij, opgetogen en heeft zin in nieuwe dingen en dat was er even niet meer", aldus Mary. Ook de zanger zit goed in zijn vel, zegt ze. "Zeker, hij is een blije man. Je kunt nu weer plannen maken, dat kon op een gegeven moment niet. Nu kan dat wel."

Optredens

Of Marco Borsato binnenkort ook weer zal optreden, blijft voorlopig onduidelijk. Mary wil daar niets over zeggen. "Ik kan niet voor iemand praten. Nee, dat laat ik helemaal aan hem over. Dat is niet iets waar ik antwoord op moet geven. Nee, lekker tijd gunnen", zei ze.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Openbaar Ministerie niet in hoger beroep na vrijspraak Marco Borsato
Openbaar Ministerie niet in hoger beroep na vrijspraak Marco Borsato
Hoofdofficier snapt teleurstelling aangeefster na vrijspraak Borsato
Hoofdofficier snapt teleurstelling aangeefster na vrijspraak Borsato
Advocaat minderjarig meisje in Borsato-zaak: zij wordt in de steek gelaten
Advocaat minderjarig meisje in Borsato-zaak: zij wordt in de steek gelaten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.