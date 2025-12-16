Hoofdofficier snapt teleurstelling aangeefster na vrijspraak Borsato

Het Openbaar Ministerie betreurt dat de aangeefster in de zedenzaak tegen Marco Borsato zich in de kou gelaten voelt, nu is besloten geen hoger beroep in te stellen. Hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers zei in de talkshow Eva haar gevoel te begrijpen. Volgens Rutgers was het geen gemakkelijke keuze. Er is niet alleen gekeken naar de wens van de aangeefster, maar ook naar de "kansrijkheid van de zaak".

Het OM maakte dinsdag bekend niet in beroep te gaan, omdat het verwacht "dat er een zeer kleine kans is dat het hof" alsnog tot een veroordeling zou komen. De rechtbank sprak de 58-jarige zanger op 4 december vrij van ontucht met een minderjarige.

Bekijk hieronder de reactie van Borsato's advocaat Knoops na de vrijspraak:

1:13 Advocaat Knoops reageert op vrijspraak Marco Borsato

Rutgers vond bij Eva Jinek niet dat het OM fouten heeft gemaakt in de al jaren slepende zedenzaak. Ze zei dat er wel gereflecteerd zal worden, maar dat het besluit om destijds tot vervolging over te gaan "op goede gronden" is genomen. Er is "naar alle eer en geweten" naar de zaak gekeken, stelde ze. De suggestie van Jinek dat er mogelijk fouten zijn gemaakt, wees ze van de hand.