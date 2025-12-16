Volg Hart van Nederland
Advocaat minderjarig meisje in Borsato-zaak: zij wordt in de steek gelaten

BN'ers

Vandaag, 11:21 - Update: 40 minuten geleden

De advocaat van het minderjarige meisje in de ontuchtzaak tegen zanger Marco Borsato vindt dat zijn cliënte in de steek wordt gelaten door het Openbaar Ministerie, omdat dat geen hoger beroep instelt na de vrijspraak van de zanger.

"Uiteraard was de vrijspraak een teleurstellende uitspraak voor mijn cliënte", zegt advocaat Peter Plasman tegen het ANP. "Het OM is nog steeds overtuigd van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van haar verklaringen. Dat maakt het sneu dat zij halverwege in de steek wordt gelaten. Justitie heeft het traject ingezet en haakt nu af."

Na de vrijspraak op donderdag 4 december hoopte Plasman dat het OM toch nog in hoger beroep zou gaan. Hij liet toen weten niet zeker te zijn of het Openbaar Ministerie het eens was met het oordeel van de rechtbank in Utrecht, dat er onvoldoende bewijs zou zijn. Dat had volgens Plasman een belangrijk aanknopingspunt kunnen zijn om wél in hoger beroep te gaan.

Streep onder de zaak

De advocaten van Marco Borsato, Geert-Jan Knoops en Carry Knoops, hebben naar eigen zeggen nog geen contact gehad met de zanger over dit nieuws. Wel laten zij aan het ANP weten dat het "goed voor iedereen" is dat het OM heeft besloten geen hoger beroep in te stellen.

Geert-Jan Knoops zegt dat het "voor zowel Borsato als voor de aangeefster en haar familie goed is dat er nu een streep wordt gezet onder deze zaak".

Borsato’s advocaten hebben nog niet met hem besproken of hij zijn zaak tegen het minderjarige meisje en haar moeder, voormalig voorzitter van zijn fanclub, wil doorzetten. De zanger beschuldigde hen in 2021, na hun aangifte, van smaad en laster.

Door ANP

