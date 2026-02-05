Marco Borsato wil streep zetten onder 'ingrijpende periode' rondom strafzaak

De advocaten van Marco Borsato laten weten dat hij een streep wil zetten onder de ‘ingrijpende periode’. Via een schriftelijke reactie op het seponeren van de aangifte van smaad door het Openbaar Ministerie hebben zij dit bekendgemaakt.

Donderdag besloot het OM de aangifte van Marco Borsato te seponeren. De lange periode van de strafrechtelijke procedure, inclusief het onderzoek, heeft volgens zijn advocaten enorme mentale en fysieke gevolgen gehad voor Marco Borsato en zijn gezin.

De dochter van Marco, Jada Borsato, is ook blij dat die periode achter de rug is. In een reactie aan Shownieuws vertelde ze eerder al over de mogelijkheid dat hij een comeback gaat maken:

1:07 Jada Borsato over muzikale comeback vader Marco

De afweging van Marco Borsato om zijn aangifte uit december 2021 tegen de aangeefster en haar moeder niet langer te handhaven, heeft volgens zijn advocaten niets te maken met juridische overwegingen, maar is gebaseerd op persoonlijke omstandigheden.