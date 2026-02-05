Marco Borsato wil streep zetten onder 'ingrijpende periode' rondom strafzaak

Crime
Vandaag, 14:15 - Update: 3 uur geleden
De advocaten van Marco Borsato laten weten dat hij een streep wil zetten onder de ‘ingrijpende periode’. Via een schriftelijke reactie op het seponeren van de aangifte van smaad door het Openbaar Ministerie hebben zij dit bekendgemaakt.
Donderdag besloot het OM de aangifte van Marco Borsato te seponeren. De lange periode van de strafrechtelijke procedure, inclusief het onderzoek, heeft volgens zijn advocaten enorme mentale en fysieke gevolgen gehad voor Marco Borsato en zijn gezin.
De dochter van Marco, Jada Borsato, is ook blij dat die periode achter de rug is. In een reactie aan Shownieuws vertelde ze eerder al over de mogelijkheid dat hij een comeback gaat maken:
De afweging van Marco Borsato om zijn aangifte uit december 2021 tegen de aangeefster en haar moeder niet langer te handhaven, heeft volgens zijn advocaten niets te maken met juridische overwegingen, maar is gebaseerd op persoonlijke omstandigheden.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.