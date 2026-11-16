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Man (26) krijgt 181 dagen cel voor beschieten katten met kruisboog

Rechtszaak

Vandaag, 15:43

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De rechtbank in Den Bosch heeft maandag de 26-jarige Yihui L. veroordeeld tot een celstraf van 181 dagen, voor het met een kruisboog schieten op katten in Eindhoven. Eén kat werd daarbij gedood, vier andere raakten gewond. De gedode kat kreeg een pijl in een oog. De eigenaar van de kat vond het dier op 16 mei voor zijn huis.

In de video hierboven vertelt het baasje van een van de beschoten katten zijn verhaal.

Het Openbaar Ministerie had negen maanden cel tegen L. geëist. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat de man inziet welk leed hij heeft aangericht en dat hij "oprecht berouw" heeft getoond. De opgelegde straf is even lang als de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht; hij komt daardoor op vrije voeten.

Verdachte schoot op katten nadat hij was gekrabd

De eerste meldingen over beschoten katten kwamen in november vorig jaar. Drie dagen na de dodelijke beschieting kon de politie L. arresteren. Hij heeft de beschuldigingen bekend. Hij heeft verklaard dat hij op katten was gaan schieten omdat hij door een kat was gekrabd en daarbij gewond was geraakt. Hij ging 's avonds met de online bestelde kruisboog op pad, omdat hij niet gezien wilde worden.

L. heeft door katteneigenaren geclaimde schade al voor zijn berechting vergoed. De man is van Chinese komaf. Hij studeerde en werkte in Eindhoven. Hij heeft aangegeven dat hij zo spoedig mogelijk terug wil naar zijn geboorteland.

Door ANP

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