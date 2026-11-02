Negen maanden gevangenisstraf voor beschieten katten met kruisboog

Het Openbaar Ministerie eiste maandag negen maanden gevangenisstraf tegen de 26-jarige Yihui L. voor het beschieten van katten met een kruisboog in Eindhoven. Bij dit geweld raakten vier katten gewond. Een kat overleefde het niet.

De eerste meldingen over beschoten katten kwamen in november vorig jaar. Er werd een kat geraakt in een voorpoot, een andere in een oog. Op 16 mei werd een door een kruisboogpijl gedode kat gevonden. Drie dagen later kon de politie verdachte L. arresteren. Hij heeft de beschuldigingen bekend.

Een van de baasjes liet vorig jaar aan Hart van Nederland weten dat hij enorm geschrok was van het geweld. Hij vertelt daarover in de bovenstaande video.

Wegjagen en bang maken

In de rechtszaal verklaarde L. dat hij de kruisboog online had gekocht. Hij was op katten gaan schieten, omdat hij door een kat was gekrabd en daarbij gewond was geraakt. "Zorgelijk", noemde de officier van justitie deze "geringe aanleiding".

De man ging 's avonds met de kruisboog op pad, omdat hij niet gezien wilde worden. "Ik wilde ze wegjagen, bang maken", zei hij tegen de rechtbank. Hij zei te beseffen dat het gevaarlijk was wat hij deed en dat hij er diepe spijt van had. Hij heeft de door katteneigenaren geclaimde schade inmiddels vergoed. "Ik heb grote, ernstige fouten gemaakt. Ik verdien straf, het is mijn eigen schuld."

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Weloverwogen beslissing

Het jagen op katten noemde de officier "een heel weloverwogen beslissing". Hij wees erop dat L. de kruisboog op zeker moment beter heeft afgesteld, om vervolgens weer achter katten aan te gaan. Justitie beschikt over camerabeelden waarop is te zien dat L. achter een kat aan zit en dat het dier tussen geparkeerde auto's probeert weg te komen.

De officier benadrukte de grote impact van de gebeurtenissen op de baasjes van de katten. "Het beeld van een kat met een pijl in zijn oog zal de eigenaar nooit meer kwijtraken."

Verminderd toerekeningsvatbaar

Een onderzoek door een psycholoog wees uit dat L. verminderd toerekeningsvatbaar is en dat het gevaar op herhaling klein is. De man is van Chinese komaf en studeerde in Eindhoven, waar hij vervolgens ook werk vond. Hij gaf aan dat hij, als hij weer vrij man is, "zo snel mogelijk" terug wil naar China.

De rechtbank doet uitspraak op 16 november.