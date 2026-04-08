Ex-advocaat Inez Weski ontkent uitspraken tijdens arrestatie: 'Ik ga nu dood'

Rechtszaak

Vandaag, 09:53

Ex-advocaat Inez Weski ontkent dat zij een aantal verdachte uitspraken heeft gedaan tijdens haar arrestatie op 21 april 2023. Dat liet ze woensdag via haar advocaat Geert-Jan Knoops voorlezen uit een door haar zelf geschreven verklaring, aan het begin van het pleidooi dat deze week plaatsvindt.

Volgens het OM zei Weski tijdens haar aanhouding: "Jullie weten dat ik dit niet gewild heb, jullie moeten de berichten hebben gezien, jullie weten ook dat ik dit niet overleef." Kort daarna vervolgde zij: "Had ik het allemaal maar niet gedaan. Ik denk dat jullie het weten. Ik weet wat men van plan is geweest. Had ik het maar allemaal laten gebeuren... Ik ga nu dood. Ik ga dit niet overleven. Jullie weten dat ik het niet wilde."

Weski zegt dat ze destijds in "een zeer stressvolle en medisch zorgwekkende situatie" verkeerde. Het proces-verbaal waarin de uitspraken zijn opgetekend, heeft zij destijds niet ter controle en ondertekening gezien, aldus haar verklaring, maar is pas op de zitting van de rechtbank op tafel gekomen.

Ridouan Taghi

Weski ontkent alle beschuldigingen. Dat herhaalde zij vorige week in de rechtszaal. Voor het overige beroept zij zich op haar geheimhoudingsplicht en heeft zij geen inhoudelijke verklaring afgelegd. Weski heeft volgens het OM gefungeerd als boodschapper tussen de gedetineerde Ridouan Taghi en de buitenwereld. De organisatie van Taghi zou zich hebben beziggehouden met internationale drugshandel en witwassen.

Weski is woensdag niet in de rechtszaal aanwezig, naar verluidt om medische redenen. Zij volgt het proces via een videoverbinding.

Door ANP

