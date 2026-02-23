Oud-advocaat Inez Weski wil nieuw onderzoek naar haar detentie

In een extra zetting van de strafzaak heeft oud-advocaat Inez Weski maandag voor het eerst gesproken. Samen met haar advocaten heeft ze aandacht gevraagd voor haar detentieomstandigheden, nadat zij in 2023 werd aangehouden voor deelname aan een criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi.

Weski en haar advocaten willen opnieuw dat er een onderzoek wordt ingesteld naar haar detentie. Na haar aanhouding zat ze acht dagen op een geheime locatie, naar eigen zeggen onder het mom van haar veiligheid. Volgens het kamp-Weski heeft het OM daarbij verschillende regels overtreden en wil zij de onderste steen boven krijgen. In oktober wees de rechtbank soortgelijke verzoeken af. Of dit nieuwe verzoek wordt ingewilligd, wordt op 10 maart duidelijk.

Focussen

Het OM vindt dat de detentie inmiddels uitgebreid is besproken en wil dat de rechter zich op andere onderdelen van de zaak richt. De inhoudelijke behandeling van Weski's rechtszaak staat vanaf 2 april gepland en bestaat uit meerdere zittingen.