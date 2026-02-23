Volg Hart van Nederland
Oud-advocaat Inez Weski wil nieuw onderzoek naar haar detentie

Rechtszaak

Vandaag, 21:07 - Update: 2 uur geleden

In een extra zetting van de strafzaak heeft oud-advocaat Inez Weski maandag voor het eerst gesproken. Samen met haar advocaten heeft ze aandacht gevraagd voor haar detentieomstandigheden, nadat zij in 2023 werd aangehouden voor deelname aan een criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi.

Weski en haar advocaten willen opnieuw dat er een onderzoek wordt ingesteld naar haar detentie. Na haar aanhouding zat ze acht dagen op een geheime locatie, naar eigen zeggen onder het mom van haar veiligheid. Volgens het kamp-Weski heeft het OM daarbij verschillende regels overtreden en wil zij de onderste steen boven krijgen. In oktober wees de rechtbank soortgelijke verzoeken af. Of dit nieuwe verzoek wordt ingewilligd, wordt op 10 maart duidelijk.

Advocaat Peter Schouten staat kroongetuige Nabil B. bij in het Marengo-proces. In Nieuws van de Dag vertelde hij vorig jaar meer over de Weski-zaak:

'Zaak-Weski vertraagd door fouten OM'
10:08

'Zaak-Weski vertraagd door fouten OM'

Focussen

Het OM vindt dat de detentie inmiddels uitgebreid is besproken en wil dat de rechter zich op andere onderdelen van de zaak richt. De inhoudelijke behandeling van Weski's rechtszaak staat vanaf 2 april gepland en bestaat uit meerdere zittingen.

Door ANP

