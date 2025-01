OM: advocaat Weski wisselde 8000 berichten uit met zoon Taghi

Inez Weski heeft ruim 8000 cryptoberichten gewisseld met Faissal T., de 24-jarige zoon van Ridouan Taghi. Dat zei het Openbaar Ministerie dinsdag in een toelichting op de stand van het onderzoek in de strafzaak tegen de 69-jarige voormalig advocaat Weski.

Volgens justitie deelde Weski ook berichten met anderen en ging een aantal hiervan over tegoeden en betalingen in het kader van de georganiseerde drugshandel. Het OM verdenkt Weski van deelname aan de criminele drugs- en witwasorganisatie van Taghi.

"Zelfs de boekhouding van de organisatie werd gedeeld en besproken", aldus de officier van justitie over de criminele communicatie met Weski. De "verwijtbare rol van Weski" is volgens het OM "op pijnlijk duidelijke wijze" naar voren gekomen.

De ex-advocaat heeft volgens justitie van de organisatie een cryptotelefoon gekregen toen zij de verdediging van Taghi op zich nam.

' Onzorgvuldig, onrustzaaiend en schadelijk '

Weski zelf noemt de uitlatingen van het Openbaar Ministerie "onzorgvuldig, onrustzaaiend en schadelijk". Volgens haar heeft het OM in aanloop naar de strafzaak onjuiste dingen gezegd in de media.

Weski was dinsdag niet aanwezig in de rechtbank, ze liet zich vertegenwoordigen door haar twee advocaten. Geert-Jan Knoops las de verklaring van Weski voor en benoemde nadrukkelijk dat zij respect verdient "na 45 jaar in dienst te hebben gestaan van onze rechtsstaat". Hij noemde haar "een bijzondere vrouw en bijzondere advocaat die haar hele leven aan het recht heeft gewijd".

Zoon

Oudste zoon Faissal zit momenteel vast in Nederland, in augustus 2023 werd hij in Dubai gearresteerd en ongeveer een jaar later uitgeleverd. T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.

Het OM vermoedt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader Ridouan heeft overgenomen na diens arrestatie eind 2019. Het OM benadrukte dat de rol van Weski niets met geweldsmisdrijven te maken heeft.

Ridouan Taghi is begin vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP