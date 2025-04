Advocaat van Taghi blijft vastzitten wegens verdenking criminele betrokkenheid

Advocaat Vito Shukrula, die donderdag werd aangehouden na een bezoek aan zijn cliënt Ridouan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, blijft de komende twee weken in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag beslist. Shukrula wordt verdacht van betrokkenheid bij de criminele organisatie van Taghi.

De 36-jarige advocaat zit momenteel in volledige beperking, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn eigen raadsman en verder met niemand.

Eerder werd een andere advocaat van Taghi gearresteerd, Inez Weski. Het laatste nieuws daarover zie je in bovenstaande video.

Eerdere advocaten

Shukrula is de derde advocaat van Taghi die in opspraak is geraakt. Begin 2023 werd Youssef T., een neef van Taghi en eveneens advocaat, veroordeeld voor het doorspelen van berichten uit de gevangenis. Een andere voormalige advocaat, Inez Weski, wordt van soortgelijke feiten verdacht. De strafzaak tegen haar loopt nog.

Eind november sloot Shukrula zich aan bij het verdedigingsteam van Taghi, samen met Carlo Crince le Roy en later Sultan Kat. Zij namen de verdediging over van Michael Ruperti, die samen met Sjoerd van Berge Henegouwen en Arthur van der Biezen de verdediging tijdelijk op zich had genomen na de arrestatie van Weski in april 2023. Het is nog onduidelijk of Crince le Roy en Kat nu aanblijven als advocaten van Taghi.

Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek naar Shukrula begon in december, op basis van informatie van de AIVD. Volgens het Openbaar Ministerie meldde de inlichtingen- en veiligheidsdienst in een zogenoemd ambtsbericht dat Shukrula berichten van zijn cliënt naar buiten zou hebben doorgespeeld aan leden van diens criminele netwerk. De politie heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar deze verdenkingen.

Shukrula moet per direct worden geschorst als advocaat. De Amsterdamse deken zal daarvoor “op zeer korte termijn” een verzoek indienen, zo heeft de toezichthouder van de advocatuur vrijdag laten weten.

Naar verwachting wordt binnen veertien dagen een beslissing genomen over het verzoek tot schorsing.

ANP