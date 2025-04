Opnieuw advocaat van Ridouan Taghi opgepakt

De advocaat van Ridouan Taghi is aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Volgens De Telegraaf en het AD gaat het om Vito Shukrula.

Shukrula werd opgepakt na een bezoek aan zijn cliënt Taghi in de EBI in Vught. De verdenkingen tegen de advocaat zijn "zeer ernstig", bevestigen bronnen dicht bij het onderzoek aan De Telegraaf.

Shukrula zit momenteel in beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en niet met de buitenwereld. Vrijdag wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris, die zal beslissen over zijn hechtenis.

Vorig jaar april werd advocate Inez Weski gearresteerd. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. In de bovenstaande video wordt verteld hoe zij informatie zou hebben doorgespeeld aan contacten van Taghi.

De aanhouding van Shukrula maakt deel uit van een grote politieoperatie die donderdagochtend begon. Bij die actie zijn meerdere arrestaties verricht en huiszoekingen gedaan.

"Het strafrechtelijk onderzoek naar de advocaat is in december 2024 begonnen met informatie van de AIVD. In een zogenoemd ambtsbericht aan het OM meldde de inlichtingen- en veiligheidsdienst dat de advocaat berichten van zijn cliënt naar buiten doorgeeft aan personen uit het criminele netwerk van T.", aldus het OM. De politie heeft de afgelopen maanden de verdenkingen tegen de advocaat onderzocht. "Opgenomen telefoongesprekken en andere vertrouwelijke communicatie zijn door een rechter-commissaris beoordeeld of deze onder het verschoningsrecht van de advocaat zouden vallen. Delen van deze opnamen zijn door de rechter-commissaris beschikbaar gesteld aan het onderzoeksteam", meldt het OM.

Derde advocaat Taghi die wordt opgepakt

Vito Shukrula is al de derde advocaat van Taghi die in de ogen van justitie deel uitmaakt van een misdaadorganisatie. Eerder werd neef Youssef Taghi aangehouden omdat die als advocaat boodschappen doorgaf, die hij van Ridouan Taghi kreeg in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij werd voor zijn rol als doorgeefluik veroordeeld tot vijf jaar cel.

Na een lang onderzoek arresteerde de recherche in 2023 ook de strafadvocaat van Taghi, Inez Weski. Zij stond haar cliënt jarenlang bij, maar gleed volgens justitie ook af naar het niveau van boodschapper van de Mocromaffia.

ANP