Marengo-kroongetuige geschminkt en vermomd bij verhoor in rechtbank

De kroongetuige in het Marengo-proces wordt deze week onder strenge veiligheidsmaatregelen verhoord in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Uit voorzorg zit hij in een afgeschermde cabine en is hij onherkenbaar gemaakt met schmink en vermomming.

Kroongetuige Nabil B. is alleen zichtbaar voor procespartijen, zoals de rechters, advocaten en medeverdachten. Pers en publiek mogen het verhoor niet bijwonen.

V orig jaar werd Ridouan Taghi en twee medeverdachten veroordeeld tot levenslang (zie video), maar daar ging Taghi tegen in hoger beroep.

Zijn verklaringen vormen, samen met ontsleutelde berichten, cruciaal bewijs in deze zaak. Op basis hiervan werden hoofdverdachte Ridouan Taghi en twee anderen al veroordeeld tot levenslang. Taghi is zelf niet aanwezig bij het verhoor.

Hoger beroep met veertien verdachten

In het hoger beroep van het Marengo-proces staan veertien verdachten terecht voor meerdere moorden. Het proces bevindt zich in de voorbereidende fase en wordt naar verwachting eind dit jaar inhoudelijk behandeld.

Hart van Nederland/ANP