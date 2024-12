Ridouan Taghi ontvangt schadevergoeding van Nederlandse staat

Ridouan Taghi heeft een schadevergoeding ontvangen van de Nederlandse staat omdat hem ten onrechte extra beperkingen zijn opgelegd in de cel na de arrestatie van zijn neef en tevens advocaat Youssef T. De advocaat is op 8 oktober 2021 opgepakt, terwijl hij in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught op bezoek was bij Taghi.

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen juni - na twee jaar 'juridisch getouwtrek' - besloten de vergoeding toe te kennen, zo staat in documenten in handen van het ANP. Het Landelijk Parket van het OM bevestigt de toekenning. Het gaat om een schadevergoeding van 420 euro plus rente, en vergoeding van advocatenkosten van 2000 euro.

Extra beperkingen

Omdat Taghi zelf niet is aangehouden in de zaak van zijn advocatenneef, hadden hem geen beperkingen opgelegd mogen worden. Taghi zit al in het zwaarst mogelijke regime in de EBI. De extra beperkingen duurden twee weken en hielden in dat hij met niemand behalve zijn advocaten mocht bellen, zegt advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen, die hem in deze procedure bijstond. Van Berge Henegouwen was eerder met twee collega's de advocaat van Taghi in de strafzaak Marengo, maar hij legde eind vorig jaar de verdediging neer.

Taghi is hoofdverdachte in Marengo. De rechtbank heeft hem begin dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij meerdere moorden. De zaak loopt in hoger beroep, maandag is opnieuw een voorbereidende zitting. Advocatenneef Youssef is veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor het doorspelen van informatie vanuit de EBI.

