Nieuwe mega-beveiligde rechtszaal in Vught bestand tegen raketten

In de gevangenis van Vught is vrijdag een nieuwe zwaar beveiligde rechtszaal geopend. Hier zullen voortaan zittingen plaatsvinden van gedetineerden uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), zoals Ridouan Taghi, Saïd R. en Willem Holleeder. Het gaat naar verwachting om enkele tientallen zittingen per jaar.

Tot nu toe moesten deze extreem vluchtgevaarlijke gevangenen onder zware bewaking worden vervoerd naar rechtbanken elders in het land. Dat kost volgens het ministerie "tonnen" per rit en vereist de inzet van ruim vijfhonderd man personeel. De nieuwe zittingszaal ligt op slechts 300 meter van de EBI. "Elke vervoersbeweging die we kunnen terugdringen is mooi meegenomen," zei staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid).

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Bestand tegen raketten'

Volgens DJI-directeur Wim Saris is veiligheid de belangrijkste reden geweest voor de bouw. De rechtszaal heeft muren van 80 centimeter dik en valt onder ‘weerstandsklasse 5’ – dat betekent dat de constructie bestand is tegen onder meer raketten. De bouw kostte zo’n 22 miljoen euro.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste zitting plaatsvindt. Ook staat nog niet vast of delen van het omvangrijke Marengo-proces, met veertien verdachten, in Vught worden behandeld. Een woordvoerder van het gerechtshof Amsterdam noemt dat "zeker een mogelijkheid".

Vught is de tweede plek in Nederland waar detentie en berechting op dezelfde locatie plaatsvinden. De andere is het Justitieel Complex Schiphol.

Hart van Nederland/ANP