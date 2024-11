Bezoektijden EBI Vught niet verruimd voor kinderen verdachte afpersingszaak

De drie minderjarige kinderen van een verdachte in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel krijgen geen uitbreiding van de bezoekmogelijkheden van hun vader. Hun vader zit vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Ze hadden een kort geding aangespannen omdat ze school moeten missen als ze hun vader willen zien. Daarom wilden ze de kans krijgen om in de avond of in het weekend op bezoek te gaan.

De kinderen gaven eind oktober aan dat zij de kans willen krijgen om hun vader op andere tijdstippen te zien. Bekijk de video hierboven om de advocaat van de kinderen te horen.

De rechter in Den Haag velde donderdag het oordeel dat de ouders geen machtiging hebben om de kinderen te vertegenwoordigen. De wet bepaalt dat de vader en moeder een machtiging van de kantonrechter nodig hebben om hun kinderen te mogen vertegenwoordigen.

Schoolprestaties gelijk

De rechtbank laat het volgende weten: "In de afgelopen periode hebben de kinderen hun vader meerdere keren per maand bezocht. Weliswaar moesten de kinderen lesuren verzuimen om hun vader te kunnen zien, maar dit gaat om niet meer dan een enkel lesuur per bezoek. Het is niet gebleken dat hun schoolprestaties daaronder lijden of dat dit problematisch is geweest voor wat betreft hun leerplicht."

Hoger beroep strafzaak

De verdachte, Ali G., is twee jaar geleden veroordeeld tot een celstraf van negentien jaar en tien maanden. Hij zou verschillende mannen hebben aangezet tot het veroorzaken van explosies bij woningen van medewerkers van het fruitbedrijf. Hij zou daarmee door zijn gegaan vanuit de gevangenis in Rotterdam, daarom is hij overgeplaatst naar Vught. Deze week is 26,5 jaar cel tegen hem geëist, de zaak loopt nog in hoger beroep.

